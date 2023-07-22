Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangın söndürüldü

Samed Aydın SUNFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) keçe fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 10'uncu Caddesi'ndeki keçe fabrikasında çıktı. Fabrikanın hammadde bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa süre büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUNFurkan KAVUKLU

2023-07-22 18:29:18