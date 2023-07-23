Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sınava geç kalanlar için çaba gösterdi; 'Hayatınıza bu kadar ucuz bakmayın' dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 13:24
        Sınava geç kalanlar için çaba gösterdi; 'Hayatınıza bu kadar ucuz bakmayın' dedi

        Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalanların içeri alınması için çaba gösteren vatandaşın adaylar ve sınav merkezi memurları ile yaşadığı diyaloglar, kameralara yansıdı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, sınav merkezinde görevli memurlara, "Tam 30 saniye dolmadan şu çocuklarımızı alalım ya. Çocukların belki hayatı değişebilir" derken, geç kalan adaylara da "Yapmayın ya, sizin hayatınız bu, hayatınıza bu kadar basit bakmayın. Buraya yarım saat önce gelin. Yapmayın ya" dedi.

        Kentte sınava girecek öğrenciler, sabah erken saatlerde sınav merkezlerinde toplandı. Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, sınav saatinin yaklaşmasıyla içeriye alındı. Üzerleri aranarak sınıfa giren adaylar için velileri dışarıda dua etti. Geciken bazı adaylar ise telaş içinde koşarak okula geldi. Adaylar, kapı kapanmadan son anda içeriye girerek sınav salonlarına geçti. İsmi öğrenilemeyen iki öğrenci ise 1 dakika gecikince içeriye alınmadı.

        GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİ ALINMASI İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

        Aynı sınav merkezine bir yakınını getiren ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın, sınava geç kalan adayların içeri alınması için çaba gösterdiği anlar kameralara yansıdı. Dışarıda bekleyen vatandaş geç kalan öğrencilere, "Yavrum etme eyleme koş ya, geçin ya, hadi ya, sizin hayatınız bu, hayatınıza bu kadar basit bakmayın. Yarım saat önce gelin buraya yapmayın ya" derken, sınav merkezinde görevli memurlara da, "Tam 30 saniye dolmadan şu çocuklarımızı alalım ya. Çocukların belki hayatı değişebilir" dedi.

        Vatandaşın çabasına rağmen 1 dakika geç kalan öğrenciler içeri alınmadı. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-07-23 13:23:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
        Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
        Kayseri'de TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi
        Kayseri'de TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi
        Kayseri'de aile sağlığı merkezi ve pazar yeri açıldı
        Kayseri'de aile sağlığı merkezi ve pazar yeri açıldı
        Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangın söndürüldü
        Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangın söndürüldü
        Kayseri'de keçe üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de keçe üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Talas'ta "kadınlar matinesi" düzenlenecek
        Talas'ta "kadınlar matinesi" düzenlenecek