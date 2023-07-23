Sınava geç kalanlar için çaba gösterdi; 'Hayatınıza bu kadar ucuz bakmayın' dedi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalanların içeri alınması için çaba gösteren vatandaşın adaylar ve sınav merkezi memurları ile yaşadığı diyaloglar, kameralara yansıdı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, sınav merkezinde görevli memurlara, "Tam 30 saniye dolmadan şu çocuklarımızı alalım ya. Çocukların belki hayatı değişebilir" derken, geç kalan adaylara da "Yapmayın ya, sizin hayatınız bu, hayatınıza bu kadar basit bakmayın. Buraya yarım saat önce gelin. Yapmayın ya" dedi.

Kentte sınava girecek öğrenciler, sabah erken saatlerde sınav merkezlerinde toplandı. Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, sınav saatinin yaklaşmasıyla içeriye alındı. Üzerleri aranarak sınıfa giren adaylar için velileri dışarıda dua etti. Geciken bazı adaylar ise telaş içinde koşarak okula geldi. Adaylar, kapı kapanmadan son anda içeriye girerek sınav salonlarına geçti. İsmi öğrenilemeyen iki öğrenci ise 1 dakika gecikince içeriye alınmadı.

GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN İÇERİ ALINMASI İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

Aynı sınav merkezine bir yakınını getiren ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın, sınava geç kalan adayların içeri alınması için çaba gösterdiği anlar kameralara yansıdı. Dışarıda bekleyen vatandaş geç kalan öğrencilere, "Yavrum etme eyleme koş ya, geçin ya, hadi ya, sizin hayatınız bu, hayatınıza bu kadar basit bakmayın. Yarım saat önce gelin buraya yapmayın ya" derken, sınav merkezinde görevli memurlara da, "Tam 30 saniye dolmadan şu çocuklarımızı alalım ya. Çocukların belki hayatı değişebilir" dedi.

Vatandaşın çabasına rağmen 1 dakika geç kalan öğrenciler içeri alınmadı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-07-23 13:23:57