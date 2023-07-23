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        Nevşehir'de otelin havuzunda öldürülen anne ve kızı, son yolculuklarına uğurlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 16:04
        Nevşehir'de otelin havuzunda öldürülen anne ve kızı, son yolculuklarına uğurlandı

        Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-NEVŞEHİR'in Avanos ilçesindeki bir otelin havuzunda eski eşi Yaşar Temur (53) tarafından bıçaklanarak öldürülen Zübeyde Temur (50) ile kızı Hatice Temur'un (7) cenazeleri, Kayseri'de toprağa verildi.

        Danimarka'da yaşayan Zübeyde Temur, kızı Hatice'yi de yanına alarak bir süre önce Adana'ya geldi. Temur, buradan da 19 Temmuz'da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Temur'un 3 yıl önce boşandığı, akrabası da olan Yaşar Temur da önce Adana'ya geldi, ardından da otomobille 20 Temmuz'da kızı ve eşinin konakladığı Avanos'taki otele yerleşti.

        ESKİ EŞİ İLE KIZININ BOĞAZINI KESİP, KAÇTI

        Aynı zamanda Danimarka vatandaşı da olan Yaşar Temur, dün saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzerken bulduğu eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Temur, yanındaki bıçakla Zübeyde Temur ile kızının boğazını keserek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Temur ile kızı Hatice Temur'un öldüğünü belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Temur, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. İlçenin Altınpınar köyünde teslim olan Temur, gözaltına alındı. Temur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞIM YAPMIŞ

        Eski eşi ile kızını öldürdükten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım yapan Yaşar Temur, "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Benim alnım açık, başım dik. Yapmam gerekeni yaptım. Hiçbir pişmanlığım yoktur" dedi.

        Zübeyde Temur ile kızı Hatice Temur'un cansız bedenleri, Nevşehir Devlet Hastanesi'nden, Temur´un ailesinin yaşadığı Kayseri´ye gönderildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Zübeyde Temur'un babası İsmail Temur ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı kılınırken baba Temur, güçlükle ayakta durdu. Namazın ardından anne ile kızının cenazeleri, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN

        2023-07-23 16:03:01

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