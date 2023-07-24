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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:30
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

        Özge ARIK-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.F., H.F., Y.A., C.A.Y., A.Ç., K.A. ve O.Y. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 64,25 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 8 bin 200 TL ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden Y.A.'nın 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay 26 gün hapis cezası olduğu, H.F.'nin ise 'hırsızlık' ve 'basit yaralama' suçlarından arandığı tespit edildi. Şüphelilerden, A.Ç., K.A. ile O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.F., H.F., Y.A. ve C.A.Y ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIKSevilay AY

        2023-07-24 15:25:09

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