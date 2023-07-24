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        Kayseri´de TIR´la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 21:20
        Kayseri´de TIR´la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Nuh Balkaya, hayatını kaybetti. 

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri-Niğde karayolu Bahçelievler Mahallesi mevkinde meydana geldi. O.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR ile Nuh Balkaya yönetimindeki 38 AHE 883 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıyı, Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Balkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Balkaya´nın cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü O.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-24 21:19:39

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