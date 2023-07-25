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        Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 00:07
        Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi İlker Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmayla Boran Evren yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Evren, Kayseri Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-25 00:06:04

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