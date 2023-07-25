Hamile eşini yaralayan sanığın cezası `haksız tahrik´ ile 10 yıla düşürüldü

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kendisini terk eden 6 aylık hamile eşi Göksel Deyerli'yi (29) tabancayla yaralayan, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) de öldüren Beşir Deyerli'ye (31), eşine yönelik eylemi nedeniyle `haksız tahrik´ indirimi uygulanarak verilen, 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay bozma kararında, sanığa verilen cezada haksız tahrik eyleminin ulaştığı boyut dikkate alınarak, makul oranda indirim yapılması yerine, fazla ceza verildiği gerekçe gösterildi. Bozma kararının ardından Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanan sanık Deyerli´nin cezası, `haksız tahrik´ indirimi ile bu kez 10 yıla düşürüldü.

Bursa'da iki çocuk annesi Göksel Deyerli, 2019'un Ocak ayında 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Deyerli'yi terk etti. Beşir Deyerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Deyerli, eşini telefonla arayarak, konuşmak istediğini söyledi. Beşir Deyerli, görüşme teklifini kabul etmeyen Göksel Deyerli'yi 15 Temmuz 2019'da Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi'nde başka bir erkekle yürürken gördü. Beşir Deyerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afganistan uyruklu Mohammed Fakiri'ye tabancayla kurşun yağdırdı. Cep telefonu alım-satımı yapan Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 6 aylık hamile Göksel Deyerli ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Deyerli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZALARI İNDİRDİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığa Mohammed Fakiri'yi öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığı, eşi Göksel Deyerli'yi 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı Hacı Ağca, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen mahkeme, sanığa verilen cezalarda indirim yaptı. Cezalardan birinin 24 yıla, diğerinin ise 15 yıla indirilmesine karar verildi.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Sanık avukatı Hacı Ağca bu kez dosyayı temyiz ederek, Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Mohammed Fakiri'ye karşı işlenen eyleme yönelik temyiz talebinin esastan reddederek, onanmasına hükmetti. 1'inci Ceza Dairesi ayrıca Göksel Deyerli'ye yönelik eylem için verilen cezada bozma kararı verdi. Kararda, "Sanıkla evli olduğu halde maktul ile birlikte yaşadığı, katılanın evlilik birliği devam ederken gayri resmi nikahla maktul ile birliktelik yaşamaya başladığı, cinsel ilişkiye girdiği, bu haliyle sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle olayların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi de uygulanması düşünülmeden fazla ceza tayin edildiği, bu yüzden dosyanın bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde geçen yıl 29 Haziran'da yeniden yargılanan sanık Beşir Deyerli, 'gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle de ceza, daha sonra 20 yıla düşürüldü. 'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan 1'inci Ceza Dairesi, cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü.

DOSYA İKİNCİ KEZ BOZULDU

Sanık avukatının dosyayı yeniden temyiz etmesinin ardından dosya yeniden Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası dosya hakkında bir kez daha bozma kararı verdi. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezada haksız tahrik eyleminin ulaştığı boyut dikkate alınarak, makul oranda indirim yapılması yerine, fazla ceza verildiği gerekçe gösterildi.

DURUŞMALI İNCELEME YAPILDI

Bozma kararının ardından Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde duruşmalı inceleme yapıldı. Mohammed Fakiri'yi öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan bu suçtan ise tutuksuz yargılanan sanık Beşir Deyerli, duruşmaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, avukatı Hacı Ağca salonda hazır bulundu. Sanık Deyerli son sözünde, "Diyeceğim bir şey yok. Takdir dairenizin" dedi.

Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, Beşir Deyerli'yi, 'gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıla, 'haksız tahrik' indirimi de uygulayarak, cezayı neticeten 10 yıla düşürdü. Ceza Dairesi, verilen kararın Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verildiğini belirtti. Daire, bu suçtan tutuksuz olan sanığın mevcut durumunun da devamına hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2023-07-25 11:33:58