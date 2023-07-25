Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hamile eşini yaralayan sanığın cezası `haksız tahrik´ ile 10 yıla düşürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:34
        Hamile eşini yaralayan sanığın cezası `haksız tahrik´ ile 10 yıla düşürüldü

        Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kendisini terk eden 6 aylık hamile eşi Göksel Deyerli'yi (29) tabancayla yaralayan, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) de öldüren Beşir Deyerli'ye (31), eşine yönelik eylemi nedeniyle `haksız tahrik´ indirimi uygulanarak verilen, 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay bozma kararında, sanığa verilen cezada haksız tahrik eyleminin ulaştığı boyut dikkate alınarak, makul oranda indirim yapılması yerine, fazla ceza verildiği gerekçe gösterildi. Bozma kararının ardından Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanan sanık Deyerli´nin cezası, `haksız tahrik´ indirimi ile bu kez 10 yıla düşürüldü.

        Bursa'da iki çocuk annesi Göksel Deyerli, 2019'un Ocak ayında 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Deyerli'yi terk etti. Beşir Deyerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Deyerli, eşini telefonla arayarak, konuşmak istediğini söyledi. Beşir Deyerli, görüşme teklifini kabul etmeyen Göksel Deyerli'yi 15 Temmuz 2019'da Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi'nde başka bir erkekle yürürken gördü. Beşir Deyerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afganistan uyruklu Mohammed Fakiri'ye tabancayla kurşun yağdırdı. Cep telefonu alım-satımı yapan Fakiri, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 6 aylık hamile Göksel Deyerli ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Deyerli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        İSTİNAF MAHKEMESİ CEZALARI İNDİRDİ

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığa Mohammed Fakiri'yi öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığı, eşi Göksel Deyerli'yi 'öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatı Hacı Ağca, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen mahkeme, sanığa verilen cezalarda indirim yaptı. Cezalardan birinin 24 yıla, diğerinin ise 15 yıla indirilmesine karar verildi.

        DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

        Sanık avukatı Hacı Ağca bu kez dosyayı temyiz ederek, Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Mohammed Fakiri'ye karşı işlenen eyleme yönelik temyiz talebinin esastan reddederek, onanmasına hükmetti. 1'inci Ceza Dairesi ayrıca Göksel Deyerli'ye yönelik eylem için verilen cezada bozma kararı verdi. Kararda, "Sanıkla evli olduğu halde maktul ile birlikte yaşadığı, katılanın evlilik birliği devam ederken gayri resmi nikahla maktul ile birliktelik yaşamaya başladığı, cinsel ilişkiye girdiği, bu haliyle sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle olayların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi de uygulanması düşünülmeden fazla ceza tayin edildiği, bu yüzden dosyanın bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

        Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde geçen yıl 29 Haziran'da yeniden yargılanan sanık Beşir Deyerli, 'gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle de ceza, daha sonra 20 yıla düşürüldü. 'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan 1'inci Ceza Dairesi, cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü.

        DOSYA İKİNCİ KEZ BOZULDU

        Sanık avukatının dosyayı yeniden temyiz etmesinin ardından dosya yeniden Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası dosya hakkında bir kez daha bozma kararı verdi. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezada haksız tahrik eyleminin ulaştığı boyut dikkate alınarak, makul oranda indirim yapılması yerine, fazla ceza verildiği gerekçe gösterildi.

        DURUŞMALI İNCELEME YAPILDI

        Bozma kararının ardından Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde duruşmalı inceleme yapıldı. Mohammed Fakiri'yi öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan bu suçtan ise tutuksuz yargılanan sanık Beşir Deyerli, duruşmaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, avukatı Hacı Ağca salonda hazır bulundu. Sanık Deyerli son sözünde, "Diyeceğim bir şey yok. Takdir dairenizin" dedi.

        Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, Beşir Deyerli'yi, 'gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıla, 'haksız tahrik' indirimi de uygulayarak, cezayı neticeten 10 yıla düşürdü. Ceza Dairesi, verilen kararın Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verildiğini belirtti. Daire, bu suçtan tutuksuz olan sanığın mevcut durumunun da devamına hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-07-25 11:33:58

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?

        Benzer Haberler

        KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
        KAYSERİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
        Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
        Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
        Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi açıldı
        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi açıldı
        Kayseri´de TIR´la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kayseri´de TIR´la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kayseri'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kayseri'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü