Silahlı kavgada kalp krizi geçirip, öldü

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, dün iki grup arasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, kalp krizi geçiren Ercan Çorakçı hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi İlker Sokak´ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle vurulan Boran Evren yaralanırken, Ercan Çorakçı ise fenalaşıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çorakçı ile yaralı Evren, ambulansla hastanelere kaldırdı. Çorakçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ercan Çorakçı´nın cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırılırken, Evren´in hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-07-25 11:56:57