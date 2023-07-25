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        Kazada ölen Nuh, `Hayalim´ dediği motosikletini 4 gün önce almış

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:08
        Kazada ölen Nuh, `Hayalim´ dediği motosikletini 4 gün önce almış

        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, dün kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nuh Balkaya'nın (20), `Hayalim´ dediği motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında KayseriNiğde kara yolu Bahçelievler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. O.S. yönetimindeki 52 EP 091 plakalı kamyonet ile Nuh Balkaya yönetimindeki 01 AHG 678 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırılan Balkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alındı.

        Kayseri Devlet Hastanesi´ndeki otopsi işlemlerinin ardından Nuh Balkaya´nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Sivas'a götürüldü. O.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bu arada, Nuh Balkaya'nın motosikletini 4 gün önce aldığı ve Kayseri'den Niğde'ye gitmek için yola çıktığı belirtildi. Balkaya'nın, sosyal medyada, "Belki de en büyük hayalim, çocukluğum. Çok şükür kavuştuk. Rabbim ayırmasın" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-25 13:07:27

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