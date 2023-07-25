Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç´tan, Çağdaş Atan açıklaması

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:21
        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç´tan, Çağdaş Atan açıklaması

        İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)Yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldıramayan Kayserispor'da, teknik direktör Çağdaş Atan´ın istifa ettiği yönünde çıkan haberler sonrası basın sözcüsü Samet Koç açıklama yaparak, Atan'ın görevinin başında olduğunu söyledi. 

        Son 2 sezondur transfer yasağı bulunan Kayserispor´da, teknik direktör Çağdaş Atan´ın istifa ettiği yönünde sosyal medyada çıkan bazı haberler sonrası basın sözcüsü Samet Koç yazılı açıklama yaparak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Basın sözcüsü Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hocamız sabah idmanını tamamlamış ve daha alnındaki ter kurumadan teknik çalışmalarına devam etmektedir. Hocamızın istifa ettiği yöndeki haberlerin camiamızı yıprattığını belirtmek isterim. Kimsenin bu habere sevineceğini düşünmüyorum. Ancak kaçınılmaz sona yaklaştığımızı da hatırlatırım. Hepimizi üzecek bu gelişme yaşanmadan önce kulübümüze sahip çıkalım. Mahkeme kadıya mülk değil, bu kulüp bize yük değil..! Seve seve hizmet ediyoruz, mesaimizin çoğunu burada harcıyoruz. Ama verdiğimiz sözlerinde arkasındayız. Transfer yapılmadan başlanacak sezonda yönetim olarak devam etmeyeceğimizi Ali Çamlı basın önünde defalarca tekrar etmiştir" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-07-25 13:20:24

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?

        Benzer Haberler

        Kazada ölen Nuh, `Hayalim´ dediği motosikletini 4 gün önce almış
        Kazada ölen Nuh, `Hayalim´ dediği motosikletini 4 gün önce almış
        GÜNCELLEME - Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Kayseri'den Antalya Kemer'deki yangınıyla mücadeleye itfaiye desteği
        Kayseri'den Antalya Kemer'deki yangınıyla mücadeleye itfaiye desteği
        Yabancı uyruklu öğrenciler TEKNOFEST için tasarladıkları İHA prototipini uçurdu
        Yabancı uyruklu öğrenciler TEKNOFEST için tasarladıkları İHA prototipini uçurdu
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İstifa etmedim"
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "İstifa etmedim"
        Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor