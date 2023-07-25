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        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: İlk maçımıza kadar bekleyeceğim

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:44
        Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: İlk maçımıza kadar bekleyeceğim

        İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - Transfer yasağı bulunan Kayserispor´da istifa ettiği haberleri üzerine yazılı açıklama yapan teknik direktör Çağdaş Atan, "İstifa etmedim. Fakat ilk maçımıza kadar bekleyeceğim" dedi.

        Transfer yasağının kalkmadığı için üzgün olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan yazılı açıklama yaptı. Genç teknik direktör Çağdaş Atan açıklamasında, "Kayserisporumuzun değerli taraftarına: İstifa etmedim. Tek gündemimiz, elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak ve transfer tahtasının açılması olmalı. Yönetimimizin bana verdiği söze güveniyor ve sezonun ilk gününe transferlerin yetişmesini bekliyorum. Geç kaldığımız için üzgünüm. Fakat ilk maçımıza kadar bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-07-25 14:43:09

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