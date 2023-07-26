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        Tartıştığı kardeşini tabanca ile vurdu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:15
        Tartıştığı kardeşini tabanca ile vurdu

        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde A.P., tartıştığı kardeşi Y.P.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Cırgalan Mahallesi 366'ncı Sokak'ta meydana geldi. Y.P. ile ağabeyi A.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.P., belinden çıkardığı tabancayla kaçmaya çalışan kardeşi Y.P.'yi kolundan yaraladı. Yaralı Y.P., bir evin bahçesine sığındı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.P., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan A.P. ise polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-26 12:14:41

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