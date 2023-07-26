Kayseri'de, düğünlerde havaya ateş açan 6 kişi yakalandı

Sevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de düğünlerde silahla havaya ateş açan 6 kişi, polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düğün ve kutlamalarda silahla havaya ateş açanların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda silahla havaya ateş açtığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ise 5 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY

2023-07-26 19:46:18