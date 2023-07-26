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        Kayserispor hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 20:14
        Kayserispor hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti

        Samed Aydın SUN Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

        Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Kayserispor, ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Kayserispor; Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Arif Kocaman, Lionel Carole, Kemen, Baran Ali, Cardoso, Mane, Ramazan Civelek, Mame Thiam 11´iyle çıktı. Gençlerbirliği ise; Ertuğrul, Alperen, Özgür, Yasin, Uğur, Tiago, Muhammet Himmet, Rahman Buğra, Wu, Akabueze ve Yatabare 11´iyle sahada yer aldı. Kayserispor müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

        Kayserispor´un tek golünü Ethem Balcı kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Kayserispor ile Gençlerbirliği hazırlık maçından görüntülerDHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU

        2023-07-26 20:13:34

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