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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de cuma namazı kıldırdı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:01
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de cuma namazı kıldırdı

        Furkan KAVUKLUSamed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli ziyaretler için Kayseri'de Fevzi Mercan Camii'nde cuma namazı kıldırdı.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Erbaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fevzi Mercan Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Erbaş, cuma hutbesinde, birlik beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Kerbela şehitlerini de anarak, "Sayısız lütuf ve faziletlerle dolu olan Muharrem ayı, aynı zamanda Müslümanları hüzne boğan Kerbela hadisesinin yaşandığı aydır. Kerbela hadisesi, kan ve gözyaşının, üzüntü ve kederin, acı ve ızdırabın sinelerde açtığı derin bir yaradır. Kerbela hadisesi, bizler için çağları aşan mesajlar ihtiva etmektedir. Kerbela, her şeyden önce adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbela, haksızlığın karşısında cesur ve kararlı bir duruşun, zulmün karşısında asil bir yürüyüşün sembolüdür. Kerbela, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hz. Hüseyin Efendimizin şahsında vücut bulmuş halidir. O gün Kerbela´da şehit edilenler, müminler tarafından hep hayırla ve rahmetle yad edilecektir. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise Müslümanların vicdanlarında mahkum olmaya devam edecektir. Bugün bize düşen Kerbela´yı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır. Ehl-i beyt-i Mustafa´nın muhabbetini her daim yüreklerimizde canlı tutmaktır. Hz. Hüseyin ve Ehl-i beyt´in temsil ettiği değerleri hayata hakim kılmaya gayret etmektir" ifadelerini kullandı.

        KPSS'YE GİRECEKLERE BAŞARI DİLEDİ

        Din kardeşliğini yürekten hissetmek gerektiğini de söyleyen Ali Erbaş, "Irk, dil, renk, mezhep ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin müminler topluluğu olarak omuz omuza vermek, dayanışma ahlakını kuşanmaktır. Kardeşlik hukukumuza zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmaktır. Bu vesileyle başta şehitlerin efendisi, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın ciğerparesi Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri olmak üzere, hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Diğer yandan bu hafta sonu KPSS´ye girecek olan bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihinlerini açık, ömürlerini bereketli eylesin" diye konuştu.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazın ardından İncesu ilçesine geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN

        2023-07-28 15:00:54

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