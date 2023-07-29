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        Otomobilde 4 arkadaşın soluduğu çakmak gazı tüpü patladı: 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 00:14
        Otomobilde 4 arkadaşın soluduğu çakmak gazı tüpü patladı: 4 yaralı

        Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de otomobilde çakmak gazı tüpü soludukları iddia edilen 4 arkadaş, meydana gelen patlamada yaralandı. 

        Olay, saat 22.00 sırlarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Ağca Sokak´ta meydana geldi. E.T., A.D., E.H. ve M.Y. isimli 4 arkadaş, park halindeki 38 AIA 670 plakalı otomobilde bir araya geldi. İddiaya göre, 4 arkadaşın solumaya başladığı çakmak gazı tüpü nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 4 arkadaş da yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-29 00:13:16

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