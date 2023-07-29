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        Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:19
        Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

        Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR, (Kayseri), (DHA)KAYSERİNiğde kara yolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında KayseriNiğde kara yolunun 58'inci kilometresi Gülbayır Mahallesi'nde meydana geldi. U.Ç'nin kullandığı 19 ABL 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü U.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan H.Ç., Y.Ç., T.Ç. ve F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Yeşilhisar Metin DEĞİRMENCİ

        2023-07-29 12:18:27

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