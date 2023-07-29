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        5 gündür kayıp olan tıp öğrencisi Ahmet Enes aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 15:52
        5 gündür kayıp olan tıp öğrencisi Ahmet Enes aranıyor

        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Talas ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin (25) için arama çalışması başlatıldı.

        Talas ilçesinde yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 25 Temmuz günü evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Tekin´in hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ilanı bastırıp, ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere astı. Tekin için polis, jandarma, AFAD ve ANDA ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Tekin´in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi´nde bulunan Derevenk Viyadüğü´nde çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-29 15:51:25

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