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        5 yıl önce PKK'lıların saldırısı sonucu gazi olmuştu; kurtarılamayarak şehit oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 18:38
        5 yıl önce PKK'lıların saldırısı sonucu gazi olmuştu; kurtarılamayarak şehit oldu

        Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken, 2018 yılında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu gazi olan ve 5 yıldır tedavi gören Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan (29), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Eraslan, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2018 yılında, Piyade Sözleşmeli Er olarak görev yapan İsmet Eraslan, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısı sonucu gazi oldu. Eraslan, saldırı sonrası 5 yıl boyunca tedavi gördü. Eraslan, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün şehit oldu. Şehit Eraslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Eraslan için Kalem Kırdı Camii'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Eraslan'ın babası İlhan ve annesi Özlem Eraslan, yakınları ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti milletvekilleri Cahit Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, jandarma yetkilileri ve protokol üyeleri katıldı. Eraslan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-07-29 18:37:54

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