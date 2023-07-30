Binlerce yıllık oyma mağaralarda yiyecekler, bozulmadan muhafaza ediliyor

Furkan KAVUKLU-Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Ağırnas Mahallesi'ndeki binlerce yıllık oyma mağaralara; turşu, salça, patates, soğan ve gilaburu gibi yiyecekler konularak 1 yıl boyunca bozulmadan muhafaza ediliyor.

Mimar Sinan'ın doğum yeri olan Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi'ndeki evlerin altında binlerce yıl öncesine dayanan oyma mağaralar bulunuyor. Uzun yıllar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ev mabet ve yiyeceklerin muhafazası için oyulan mağaralar, bugün de soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Geçmişteki gelenekleri bölgede sürdüren halk, mağaralarda turşu, salça, patates, soğan ve gilaburu gibi yiyeceklerini muhafaza ediyor. Bu mağarada tutulan yiyecekler, 1 yıl boyunca bozulmadan kalabiliyor.

'BURANIN YERİNİ BUZDOLABI TUTMAZ'

Mahalle sakini Kıymet Özkan (83), "Eskiden buzdolabı yoktu. Turşumuzu, peynirimizi, sarma yapraklarımızı ve yiyeceklerimizi mağaralara koyuyorduk. İhtiyacımız olduğunda da çıkararak buz gibi yerdik. Şimdiki buzdolaplarından daha iyiydi. Kayadan oyma mağaralarda muhafaza ediyoruz. Şu anda hala kullanıyoruz. İçinde gilaburu, turşu ve salçalar var. Geleneklerimizi hala yaşatıyoruz. Yiyeceklerimizi buz gibi yiyoruz. O yüzden sağlıklıyız. Buranın yerini buzdolabı tutmaz. Yiyeceklerimiz, mağarada bozulmadan yaklaşık 1 yıl kalıyor ve hiçbir şey olmuyor" diye konuştu.

92 yaşındaki Bahri Özkan da "Önceden buzdolabı yoktu. Yiyeceklerimizi ve sularımızı soğuk olması için evlerimizin altındaki mağaralara koyardık. Yazın harman zamanında çıkarıp, tahta bardaklar ile içerdik. Buz gibi olurdu. Şimdi ise yaprak, gilaburu suyu, salça koyuyoruz. Çocuklarım da yiyeceklerini burada muhafaza ediyor. Yiyeceklerimizi, eskiden olduğu gibi mağaralarda muhafaza ediyoruz" dedi.

'YAZIN SERİN, KIŞIN SICAK OLUR'

Mimar Sinan'ın 16'ncı kuşaktan torunu ile evli olan Hacı Duran Zengin (55) ise şunları söyledi: "Alt tarafta mağaralar var. Yazın serin, kışın sıcak olur. Oraları depo olarak kullanıyoruz. Bu yerler, çok önemli. Biz de buralarda yaşamaya çalışıyoruz. Yazdan yaza geliyoruz. İçeride patates, soğan, gilaburu, bulgur, buğday gibi yiyecekleri saklayabiliyoruz. İçerinin sıcaklığı buzdolabı gibi. Gıdalarımız donmayacak şekilde muhafaza ediyoruz. Geçen yıl patates aldım ve buraya bıraktım. Hala yiyoruz. Burası yiyeceklerimizi koruyor. Bozulmadan duruyor. Yiyecek buzdolabında bozulur, burada bozulmaz."(DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Sevilay AY

2023-07-30 10:56:35