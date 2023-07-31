Kayserispor hazırlık maçında Konyaspor´a 4-0 mağlup oldu

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Kayserispor, sezon öncesi 3'üncü hazırlık maçında Konyaspor´a 4-0'lık skorla mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, 3'üncü hazırlık maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor tesislerinde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Ackah, Baran Ali, Cardoso, Mane, Karimi ve Thiam 11´iyle çıktı. Konyaspor ise müsabakada Mehmet, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Oğulcan, Muric, Yunus, Konrad ve Sokol 11´iyle yer aldı. Konyaspor maçı Yunus Mallı (2), Attamah (Kendi kalesine) ve Moreno´nun golleriyle 4-0 kazandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hazırlık maçı DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-07-31 21:18:01