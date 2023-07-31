Ali Çamlı: Yarından itibaren ciddi bir sürece giriyoruz

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) Kayserispor Başkanı Ali Çamlı transfer yasağı ile ilgili, "Yarından itibaren bununla ilgili ciddi bir sürece giriyoruz. Yarından itibaren neler yapıldığını neler yapılabileceğinikamuoyu görecek" dedi.

Kayserispor, 2023-2024 sezonu öncesi kulüp tesislerinde Konyaspor ile yaptığı hazırlık maçını 4-0´lık skorla kaybetti. Maçın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Çamlı açıklamasında, "Teknik heyet futbolcuları görmek istiyor. Hazırlık maçlarında alınan skorların bizim için önemi yok. Biz ligde neler yapabiliriz onun hesabını yapıyoruz. Bu teknik heyetin iyi bir Kayserispor hazırlayacağından şüphemiz yok. Teknik kadroya da sahadaki futbolculara da güveniyoruz. Bilmiyorum iyi bir maç oldu diye düşünüyorum. Lig yaklaşıyor. İnşallah Kayserispor bu sezon geçen senenin üzerine koyarak devam ediyor. Kayserispor kamuoyu çok iyi biliyor ki biz bu işi başaracağız. Ben başkan olduğum gün bu şehre bir söz verdim. Burası herkesin gıpta ile baktığı bir kulüp olacak. Yaptığı her şeyin hesabını verebilecek durumda bir yönetimdeyiz" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM BU LİGDE BAŞARILI OLACAK"

Transfer yasağı ile ilgili gelen soru üzerine Ali Çamlı, "Allah´ın izniyle buradaki sorunlar tek tek çözülerek sorunsuz bir hale gelecek. Gelecek hafta lig başlıyor. Biz ilk maçta Galatasaray ile karşılaşacağız. Galatasaray büyük takım, yıldılar topluluğu denilebilir ama sahaya 11´e 11 çıkılıyor. Bu takım illaki bu ligde başarılı olacak. Transfer tahtası da açılır. Kayserispor en iyi yerde temsil de edilir. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Burası büyük Kayseri şehri. Yarından itibaren bununla ilgili ciddi bir sürece giriyoruz. Yarından itibaren neler yapıldığını neler yapılabileceğini kamuoyu görecek" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Ali Çamlı´nın konuşması

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-07-31 22:37:05