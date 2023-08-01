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        7´nci kattan düşen Ayyüce´nin cenazesi, Bursa´ya gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:35
        7´nci kattan düşen Ayyüce´nin cenazesi, Bursa´ya gönderildi

        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın (20) cenazesi, toprağa verilmek üzere Bursa´ya gönderildi. Çalışkan'ın, 20 gün önce taşındığı evde yalnız yaşadığı ve kimsenin bulunmadığı sırada 7'nci kattan atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

        Olay, 2 gün önce Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız yaşayan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan, önceki gün sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü. Çalışkan, düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi. Saat 15.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar, mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı gördü. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Çalışkan'ın cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

        SOSYAL MEDYADAN ŞARKILARINI PAYLAŞMIŞ

        Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın eğlence mekanlarında sahneye çıkıp, şarkı söylediği öğrenildi. Çalışmak için İzmir'den Kayseri'ye geldiği belirtilen Çalışkan'ın ayrıca sosyal medya hesabından seslendirdiği şarkıları paylaştığı görüldü. Çalışkan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Bursa'ya götürüldü.

        Çalışkan'ın olayın gerçekleştiği binada 20 gün önce kalmaya başladığı öğrenildi. Çalışkan'ın psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, evde kimsenin bulunmadığı sırada pencereden atlayarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

        SON PAYLAŞIMI: SAHNE BİZİ BEKLER

        Çalışkan'ın ölmeden 1 gün önce instagram hesabındaki hikayesine fotoğrafı ile birlikte attığı gönderi dikkat çekti. Çalışkan'ın son hikaye paylaşımında, "Bazı nedenlerden dolayı Bursa'ma gelemiyorum. O kadar da valiz hazırlamıştım. Başka zaman artık. Kayseri'de şimdlik devam. Star sahnesi bizi bekler. Haydi kutsal cumartesi eğlenelim" yazdığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-08-01 13:34:40

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