Gökhan Sazdağı: Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA) Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı, "Kayserispor olarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Bazı sıkıntılarımız var inşallah onlar da çözülecek" dedi.

Kayserisporlu futbolcular Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso ve Olivier Kemen kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağaza önünde taraftarlarla buluştu.

GÖKHAN SAZDAĞI: LİGE İYİ BİR GİRİŞ YAPMAK İSTİYORUZ

Etkinlikten önce basın mensuplarına açıklama yapan Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı, "Güzel bir başlangıç yaptık, kamp da güzel geçiyor. Kayserispor olarak lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Bazı sıkıntılarımız var inşallah onlar da çözülecek. Biz tamamen işimize konsantre olduk. Buraya da taraftarlarımızla beraber olmaya onlarla kalplerimizi bir yapmaya geldik. Bu sevgi tabii çok güzel bir şey. Biz başarıyı getirdikçe inşallah Kayseri şehri bir ve beraber olmaya devam edecek. Bu sezonki hedefimiz de bu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Güzel bir başlangıç yaparız" diye konuştu.

Taraftarın yanında getirdikleri forma, tişört ve kaşkollara imza atan futbolcular zaman zaman taraftarın tezahüratlarına karşılık verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gökhan Sazdağı´nın konuşması,

Futbolcuların taraftarlara imza dağıtması

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-08-01 17:41:51