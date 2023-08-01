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        13 katlı binanın çatısında çıkan yangın: 1 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:04
        13 katlı binanın çatısında çıkan yangın: 1 ölü, 3 yaralı

        Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, dış cephe yalıtımı yapılan 13 katlı binanın çatısında kaynak nedeniyle çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 işçi hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan 3 kişi yaralandı.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Gözde Sokak'ta meydana geldi. 13 katlı dış cephe yalıtımı yapılan binanın çatısında kaynak nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısını kapladı. Bina sakinlerinin ihbarıyla üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında, yalıtım işinde çalışan Duran Seydi Üzen (69) çatıda mahsur kaldı. Üzen'i kurtarmak için çatıya çıkan 3 arkadaşı da yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, Üzen'i çatı katında ölü olarak buldu. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Üzen de otopsi için hastane morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

           DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN

        2023-08-01 18:03:17

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