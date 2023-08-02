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        Yengesini baltayla öldüren sanığa 'tahrik' indirimli cezaya bakanlıktan itiraz

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:47
        Yengesini baltayla öldüren sanığa 'tahrik' indirimli cezaya bakanlıktan itiraz

        Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yengesi Emine Topçu´yu (73) baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada Ali Rıza Topçu'ya (76), 'Kadını kasten öldürme' suçundan 'tahrik' indirimi uygulanarak verilen 24 yıl hapis cezasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itiraz etti. Bakanlık avukatları itiraz dilekçelerinde, sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulanmaması gerektiğini belirtti.

        Olay, geçen yıl 14 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurarak öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Topçu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

        'YENGEM ELİNE BIÇAK ALDI'

        Daha önceki duruşmada ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen Topçu, "Ölmek üzereydi. Başında Kur'an okuyordum. Yengem, ağabeyim için 'Bırak gebersin´ dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Küfürler etti. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım" dedi.

        Davanın geçen hafta görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ali Rıza Topçu ile ölen Emine Topçu'nun şikayetçi kız kardeşi A.K. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Son sözü sorulan sanık, ağabeyi ölüm döşeğinde yatarken evin umumhaneye çevrildiğini öne sürerek, olayın bu nedenle yaşandığını söyledi. Ölen Topçu'nun şikayetçi kardeşi A.K. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu'yu, 'Kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Ali Rıza Topçu hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

        BAKANLIK AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları karara itiraz etti. Bakanlık avukatları, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Yapılan itiraz dilekçesinde yerel mahkemenin uyguladığı tahrik indiriminin kaldırılmasını talep etti. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulanmaması gerektiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-08-02 09:46:08

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