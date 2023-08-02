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        Hürmetçi Sazlığı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:49
        Hürmetçi Sazlığı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

        Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Hürmetçi Sazlığı Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

        Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçe sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı 'Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü' kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararında, "Kayseri ili, İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda ekli, kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

        HÜRMETÇİ SAZLIĞI 

        Mevsimin ilk yağmurlarıyla beraber suyla dolan Hürmetçi Sazlığı (Karasaz) sulak alanı, şehir merkezinin 13 kilometre güneybatısına konumlanıyor. Hacılar ve İncesu ilçelerinin sınırları içerisinde kalan ekosistem, 2004 yılında 9 Ramsar kriterinden birini taşıdığı için uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak tanımlanmıştır. Deniz seviyesinden yaklaşık 1073 metre yükseklikte yer alan Hürmetçi Sazlığı; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunmaktadır. Rekreasyonel açıdan olduğu kadar yaban hayatı açısından da önemli olan sazlık içerisinde; büyük ak balıkçıl, gri balıkçıl, küçük kuğu, ötücü kuğu, angut, suna, yeşilbaş ördek, kılkuyruk, saz tavuğu, sakarmeke, saz delicesi, uzun bacak, küçük balaban, kaşıkçı, leylek, sığırcık, kırlangıç, tepeli toygar, ibibik, Avrupa arı kuşu, akkuyruk sallayan, yalıçapkını, serçe ve saksağan gibi kuş türlerini gözlemlenebiliyor. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-08-02 11:48:43

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