13 katlı binanın çatısında çıkan yangında ölen oluk ustası, toprağa verildi

Furkan KAVUKLUSamed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 13 katlı binanın çatısında çıkan yangında hayatını kaybeden oluk ustası Seydi Duran Üzen (67), toprağa verildi.

Talas ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Gözde Sokak'ta, dün saat 16.00 sıralarında, 13 katlı dış cephe yalıtımı yapılan binanın çatısında kaynak sırasında yangın çıktı. Büyüyen alevler binanın çatısını kapladı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler, ekipler tarafından tahliye edilirken, oluk ustası Seydi Duran Üzen çatıda mahsur kaldı. Üzen'i kurtarmak için çatıya çıkan 3 arkadaşı da yaralandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, Üzen'in çatı katında cansız bedenini buldu. Yaralı 3 kişi ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Seydi Duran Üzen'in cenazesi, otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Mimar Sinan Merkez Cami'de Üzen için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Üzen'in yakınları ve mahalleli katıldı. Evli ve 5 çocuk babası olan Seydi Duran Üzen, kılınan namazın ardından Mimarsinan Güneyler Dere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaralanan 3 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN

2023-08-02 15:01:55