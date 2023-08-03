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        13 gündür kayıp tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:02
        13 gündür kayıp tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 13 gündür aranan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin (25), ölü bulundu.

        Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin, 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı. Tekin'in hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi. Günlerce süren çalışmaların ardından Tekin'in, son görüldüğü Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü'nde cenazesi bulundu. Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-08-03 14:01:23

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