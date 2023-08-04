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        Mısırlı Mohamed, iletişim fakültesini birincilikle bitirdi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:39
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        Mısırlı Mohamed, iletişim fakültesini birincilikle bitirdi
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        Samed Aydın SUNFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim gören Mısırlı Mohamed Ramadan Mohamed Shaker (25), dönem birinci olarak mezun oldu. Shaker, "Emeğimin karşılığını aldım" dedi.

        Mısır'ın Gize şehrinde yaşayan Mohamed Ramadan Mohamed Shaker, ülkesinde Ain Shams Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi 2'nci sınıfta okuduğu dönemde üniversitedeki başarısından dolayı hocalarının tavsiyesi ile buradaki eğitimini yarıda bırakıp, Türkiye'de eğitim görmeye karar verdi. 5 yıl önce Mısır'da sınava giren ve 100 üzerinden 96,8 puan alan Shaker, burslu olarak Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı. İlk yıl Türkçe eğitimi alan Mısırlı Shaker, bu yıl bölümü birincilikle bitirdi.

        Çalışıp, emeğinin karşılığını aldığını ifade eden Shaker, "Sabah-akşam çalıştım ve sonunda böyle güzel bir başarı ortaya çıktı. Bölüm birincisi olarak mezun oldum. Çok sevindim. Emeğimin karşılığını aldım. Arkadaşlarım da çok mutlu oldular. Türkiye'ye gelmeden önce böyle bir başarı beklemiyordum. Ancak çok çalışıp başarabileceğime inandım. Ailemle bu mutlu haberi paylaştım. Bizim orada mutlu bir haber alındığı zaman tüm mahalle ile paylaşılır" ifadelerini kullandı.

        'İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ OLMAK İSTİYORUM'

        Türkiye´de eğitimine devam etmek istediğini belirten Mohamed Ramadan Mohamed Shaker, "Türkiye'de kalmayı istiyorum. Çünkü yüksek lisans yapmak istiyorum. Yüksek lisans projemde de Türk ve Mısır medyası üzerine araştırmalar yapıp, iki ülke medya arasında köprü görevi üstlenmek istiyorum. Halk medyadan çok etkileniyor. Yapacağım tez çalışması ile onlara bu konuda destek olmak istiyorum" dedi.

        Türkiye'ye geldikten sonra zaman zaman zorluklar yaşadığını da anlatan Shaker, "Pes etmemelisiniz. Zaman zaman pes etmeyi düşündüm. Ama ailemi ve onları gururlandırmam gerektiğini düşündüm. Onların bana olan destekleri ve güvenlerini yıkmak istemedim. Şimdi de bu başarı ile çok şükür ailemi de ülkemde gururlandırmış oldum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU

        2023-08-04 11:38:32

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