Kayserispor - Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın biletleri bugün satışa çıkarken, vatandaşlar biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Bugün saat 11.00´de satışa çıkan biletlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gurbetçi vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği biletlerin fiyatı 650 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Sabah saatlerinden itibaren bilet gişelerinin önünde sıraya giren vatandaşlar, bilet almak için bekledi. Kayserispor taraftarı gurbetçi Bünyamin Yıldırım, "Gurbetçilerimizden, Kayserispor´a ilgi ve destek var. İlk maç, heyecanlıyız. İnşallah transfer tahtamız da açılacaktır. Başkanımız Ali Çamlı´dan bekliyoruz. Hocamız Çağdaş Atan´ı da kaybetmek istemiyoruz. Güzel transferler bekliyoruz. Kayserispor´u yalnız bırakmayalım, desteksiz bırakmayalım. Buradan bütün Kayserililere ve Kayserisporlulara seslenmek istiyorum. Lütfen takıma sahip çıkalım" dedi. Kayserispor ile Galatasaray arasında 12 Ağustos´ta oynanacak olan Süper Lig 1´inci hafta müsabakası saat 21.45´de başlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bilet gişesindeki yoğunluktan görüntüler

-Vatandaşın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-08-07 15:06:18