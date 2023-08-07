Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayserispor - Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor - Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın biletleri bugün satışa çıkarken, vatandaşlar biletlere yoğun ilgi gösterdi.

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Bugün saat 11.00´de satışa çıkan biletlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gurbetçi vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği biletlerin fiyatı 650 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Sabah saatlerinden itibaren bilet gişelerinin önünde sıraya giren vatandaşlar, bilet almak için bekledi. Kayserispor taraftarı gurbetçi Bünyamin Yıldırım, "Gurbetçilerimizden, Kayserispor´a ilgi ve destek var. İlk maç, heyecanlıyız. İnşallah transfer tahtamız da açılacaktır. Başkanımız Ali Çamlı´dan bekliyoruz. Hocamız Çağdaş Atan´ı da kaybetmek istemiyoruz. Güzel transferler bekliyoruz. Kayserispor´u yalnız bırakmayalım, desteksiz bırakmayalım. Buradan bütün Kayserililere ve Kayserisporlulara seslenmek istiyorum. Lütfen takıma sahip çıkalım" dedi. Kayserispor ile Galatasaray arasında 12 Ağustos´ta oynanacak olan Süper Lig 1´inci hafta müsabakası saat 21.45´de başlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Bilet gişesindeki yoğunluktan görüntüler

        -Vatandaşın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-08-07 15:06:18

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        Özvatan Belediyesi 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenlendi
        Özvatan Belediyesi 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali düzenlendi
        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık faaliyet raporu açıklandı
        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir haftalık faaliyet raporu açıklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı
        Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek
        Erciyes'te Plaj Voleybolu Turnuvası düzenlenecek
        Kocasinan'da Çözüm Merkezi'ne 235 bin 835 başvuru yapıldı
        Kocasinan'da Çözüm Merkezi'ne 235 bin 835 başvuru yapıldı
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı