Yalıtım yapılan binanın 3'üncü katındaki iskeleden düşen işçi yaralandı

Furkan KAVUKLUSamed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, dış yalıtımı yapılan binanın 3'üncü katındaki iskeleden düşen inşaat ustası Muammer Sarıboğa, yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat ustası Muammer Sarıboğa, dış yalıtımı yapılan 3 katlı binanın son katındaki iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN

2023-08-07 19:20:12