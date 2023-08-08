Kayseri´de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Komandolar Caddesi'nde meydana geldi. M.A. idaresindeki 42 YF 674 plakalı otomobil ile S.E. yönetimindeki 38 LR 434 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan F.G., N.G. ve G.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-08-08 01:22:47