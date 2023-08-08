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        Şehit askerin ailesine ev

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:11
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        Şehit askerin ailesine ev
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        Özge ARIK/KAYSERİ,(DHA)IRAK´ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde geçen yıl teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın (24) ailesine, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile jandarma tarafından verilen evin anahtarı törenle teslim edildi.

        Irak´ın kuzeyinde geçen yıl 24 Mayıs'ta Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan´ın ailesine Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile jandarma tarafından ev verildi. Kayseri Valiliği'nde gerçekleştirilen evin teslim törenine, Vali Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan´ın ailesi katıldı. Teslim töreninde konuşan Vali Çiçek, "Öncelikle 24 Mayıs 2022´de Kuzey Irak´ta Pençe-Kilit Harekatı kapsamında icra edilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan´a Allah´tan rahmet diliyorum. Bizler aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIK

        2023-08-08 13:10:25

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