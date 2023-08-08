Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de pazarda silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de pazarda silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, 2 pazarcı, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde esnaf olan Harun K. ve İbrahim E., aralarında husumet olduğu iddia edilen Abdullah T. ve  Kerem T. tarafından otomobillerinden tabancayla ateş açılmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından, başından ve bacağından yaralandığı belirlenen pazarcılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU

        2023-08-08 16:12:28

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin ailesine alınan ev teslim edildi
        Pençe-Kilit Operasyonu şehidinin ailesine alınan ev teslim edildi
        Şehit askerin ailesine ev
        Şehit askerin ailesine ev
        Tekvando antrenörlüğünü anne ve babası yaptı, Türkiye 3'üncüsü oldu
        Tekvando antrenörlüğünü anne ve babası yaptı, Türkiye 3'üncüsü oldu
        Kayseri'de özel öğrenci Umut'un itfaiyeci olma hayali gerçekleşti
        Kayseri'de özel öğrenci Umut'un itfaiyeci olma hayali gerçekleşti
        Kayseri´de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Kayseri´de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı