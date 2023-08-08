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        Uyuşturucuyu gizlemek için duvara uzaktan kumandalı bölme yapan şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:46
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        Uyuşturucuyu gizlemek için duvara uzaktan kumandalı bölme yapan şüpheli yakalandı
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        Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, uzaktan kumandayla kontrol edilen gizli bölmede uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.F. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.F.'nin iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. F.F.´yi gözaltına alan ekipler, iş yerinde yaptığı aramada, duvardaki bir bölmenin uzaktan kumandayla çalıştırılıp, kapağının açıldığını tespit etti. Gizli bölmeyi açan ekipler, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        F.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

        2023-08-08 17:45:50

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