Kolovetsios: Galatasaray karşısında yüzde 100´ümüz ile oynayacağız

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)Kayserispor forması giyen Dimitrios Kolovetsios, "Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Geçen sene içeride oynadığımız maçta kazanan takım bizdik. Galatasaray karşısında yüzde 100´ümüz ile oynayacağız" dedi.

Transfer yasağı bulunan ve sezona kulüp tesislerinde hazırlanan Kayserispor´da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın bu akşam yaptığı idman öncesi açıklamalarda bulunan Dimitrios Kolovetsios, "Bizim için iyi bir kamp dönemi geçti. İyi çalıştık. Hocamızın bizden istediği opsiyonları antrenmanlarda iyi gösterdik. Hazırız, önümüzdeki büyük maç için bekliyoruz. Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Geçen senenin şampiyonu. Biz de bunun bilincindeyiz. Geçen sene içeride oynadığımız maçta kazanan takım bizdik. Bunu da hesaba katmak lazım. Galatasaray karşısında yüzde 100´ümüz ile oynayacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

RAMAZAN CİVELEK: KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

Kayserisporlu Ramazan Civelek ise konuşmasında, "Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Hocamızın geçen seneden beri bizden oynamamızı istediği bir oyun tarzı var. Bunu geçen sene tüm Türkiye´ye gösterdik. Transfer tahtamız kapalı olmasına rağmen ligin sürpriz takımı olarak görüldük. Bu sene de aynı şekilde hocamızın kamp boyunca bizden istediği bir oyun sistemi vardı. Bunu da elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Kamp dönemi bence çok iyi geçti. Galatasaray maçına gelecek olursak, çok büyük bir camia. Geçen senenin şampiyonu. Sezonun ilk maçı olması da hocamızın bizden istediklerini göstermemiz için güzel bir şans. Güzel de bir atmosfer olacaktır. Taraftarımızı bekliyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli. Tabii ki kazanmak için çıkacağız. Bu hafta da öyle olacak. Umarım bizim için güzel sonuç olur. Hocamız şans verdiği sürece elimizden gelmeye çalışıyoruz. Olur da hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışırım" ifadelerini kullandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dimitrios Kolovetsios´un konuşması

-Ramazan Civelek´in Konuşması

-Antrenman görüntüsü

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-08-08 20:28:09