Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. 

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24'üncü Caddedeki mobilya fabrikasında çıktı. Mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, içeride bulunan yanıcı madde ve ahşap eşyalar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Çalışanlar tahliye edilirken, alevler tüm fabrikası sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

        2023-08-09 20:09:23

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kayseri Ticaret Borsası
        Kayseri Ticaret Borsası
        Kayseri'de halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Kayseri'de halk otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        TSE'nin sektör buluşması Kayseri'de yapıldı
        TSE'nin sektör buluşması Kayseri'de yapıldı
        Firmalar e-ticaret ve e-ihracatlarını devlet destekli danışmanlık ofisiyle...
        Firmalar e-ticaret ve e-ihracatlarını devlet destekli danışmanlık ofisiyle...
        Erciyes'in zirvesine plaj voleybolu için 300 kamyon kum taşındı
        Erciyes'in zirvesine plaj voleybolu için 300 kamyon kum taşındı