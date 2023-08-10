Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Polisin silahını gasbeden sanığın beraat sevinci kısa sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisin silahını gasbeden sanığın beraat sevinci kısa sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı minibüsle yakalandığında polise direnip, silahını gasbedip kaçan ve su kanalında yakalanan Ömer Özü'ye (21), yerel mahkemenin 'Yağma' suçundan verdiği beraat kararını, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, şüphelinin 2 saat boyunca polisten gasbettiği silahı taşıdığı gerekçesiyle, dosyayı bozup yerel mahkemeye gönderdi. Yerel mahkemede yeniden yargılanan Ömer Özü, 'Yağma' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde, 2020 yılının yılbaşı gecesi meydana gelen olayda polis ekipleri, Ömer Özü yönetimindeki 38 FP 712 plakalı minibüsü uygulama noktasında durdurdu. Kontrollerde aracın çalıntı olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi gözaltına alırken arbede yaşandı. Bu sırada polis memurunun silahını gasbeden Ömer Özü, kaçtı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, saklandığı su kanalında yakalanana Ömer Özü, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ömer Özü, 5 Nisan 2021'deki karar duruşmasına, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen sanık Ömer Özü, "Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrultup, 'Bırakın gideyim' dedim" ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, Ömer Özü'ye, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığa polis memurunun silahını gasbettiği iddiasıyla yargılandığı 'Yağma' suçundan ise beraatine hükmetti. Sanık, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        DOSYA TEKRAR YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

        Müşteki polis memurunun karara itirazının ardından dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 4'üncü Ceza Dairesi, Ömer Özü'ye, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verilen 3 yıl 1 ay hapis cezası kararını hukuka uygun bularak onadı. Ceza dairesi, 'Yağma' suçu yönünden verilen beraat kararına yapılan istinaf itirazındaki incelemede ise şüphelinin 2 saat boyunca silahı taşıdığı, söz konusu eylemi nedeniyle suç teşkil ettiğinden 'Yağma' suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek, bu suç yönünden dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        'BIRAKIN GİDEYİM'

        İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan ve tahliye olduktan sonra duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalamaya yönelik tutuklama kararı çıkarılan tutuksuz sanık Ömer Özü, duruşmada hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan Ömer Özü, "Kimseye silah doğrultmadım. Kendi kafama doğrulttum. Kimsenin silahını gasbetmedim. 'Bırakın gideyim' dedim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Özü'yü, 'Yağma' suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

        2023-08-10 12:56:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Son 9 günde çıkan orman yangını sayısı şaşkına çevirdi!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Hawaii'de yangında 36 kişi hayatını kaybetti
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Develi Ovası sol sahil sulamaları ana iletim hattında çalışmalar sürüyor
        Develi Ovası sol sahil sulamaları ana iletim hattında çalışmalar sürüyor
        Kayseri'de Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenl...
        Kayseri'de Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenl...
        Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak
        Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak
        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak
        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak
        Kayseri'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı (2)
        Kayseri'de mobilya fabrikasındaki yangın 2 saatte kontrol altına alındı (2)