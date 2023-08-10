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        6 saatte söndürülen yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:08
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        6 saatte söndürülen yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi
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        Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de bir mobilya fabrikasında çıkıp, 6 saatte söndürülen yangında iş  yeri kullanılamaz hale geldi. Zararın büyük çaplı olduğu bildirilirken, son durum gün ağarınca ortaya çıktı. 

        Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24'üncü Cadde'deki mobilya fabrikasında çıktı. İçerideki yanıcı madde ve ahşap malzemeler nedeniyle, yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanlar tahliye edilirken, alevler tüm fabrikayı sardı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi, yangın 6 saatte söndürüldü. Fabrikadaki son durum, sabah saatlerinde ortaya çıktı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, zararın büyük çaplı olduğu bildirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN

        2023-08-10 14:07:10

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