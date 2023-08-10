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        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 21:50
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        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı
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        Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesindeki kapıcı dairesinde meydana geldi. Bina görevlisi Hamza K. ile arkadaşları Gürkan Ç. ve İhsan D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İhsan D. pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İhsan D.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hamza K. ve Gürkan Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

        2023-08-10 21:49:58

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