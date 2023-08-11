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        Kayseri'de TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı, yeğeni öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 01:39
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        Kayseri'de TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı, yeğeni öldü
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        Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİSivas yolunda TIR'ın devrildiği kazada amca S.K. yaralanırken, yeğeni S.K. (19) öldü.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri-Sivas yolunun 25'inci kilometresindeki Güneşli mevkisinde meydana geldi. Konya'dan Sivas'a sulama sistemleri malzemesi taşıyan S.K. yönetimindeki 42 EAA 57 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü S.K. yaralanırken, yeğeni S.K. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybeden S.K. ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

        2023-08-11 01:38:58

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