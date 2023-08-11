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        Kayserispor-Galatasaray maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:50
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        Kayserispor-Galatasaray maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi
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        Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır hale getirildi.

        Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Son şampiyon Galatasaray ile transfer yasağı olan Kayserispor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele öncesi stat hazır hale getirildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Sezonun ilk maçı olması, önemli bir maç olması haricinde ilk maç olması nedeniyle uzun bir şey hazırlık aşaması geçirdik. İlk etapta çimlerle ilgili bir hazırlığımız oldu. Çimlerde yeni ara ekimler yaptık. Kötü olan yerlerimizi düzelttik. Çimimizi hazır hale getirdik. Koltuklarda yeniden numaralandırmalar yaptık. Koltuklarımız yakılarak, rengi eski haline dönüştürülmeye çalıştık. Bu çalışmalar yapıldı. Önemli çalışmalarımızdan biri de localardan birini açık loca halindeydi. Şu anda 11 tane kullanılmaya hazır kapalı loca haline getirdik. Bu çalışmalar yaz boyunca yapıldı" dedi.

        "TÜM PERSONELLERİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞTI"

        Galatasaray maçına özel çalışmalar yaptıklarını da belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çizimlerimizi yaptık. Yine çim bakımlarımız devam etti. Çizim ölçüleri tekrardan yapıldı. Tüm kontroller, localarımızın temizliği tüm hazırlıklarımız yapıldı. Yani her maça aslında aynı hazırlanıyoruz ama tabii büyük maçların havası da başka oluyor. İlk maç olması da bizim için önemli. Şu anda her anlamda Galatasaray maçına hazırız. Zemini korumak adına yüksek sıcaklıklardan dolayı çok zorlandık. Bizim gölgeliklerimiz var. Zaman zaman onları kullandık. Sulamayı arttırdık. Havalandırma fanlarımız var. Fanları sürekli devrede bıraktık. Alttan soğutma sistemini devreye aldık. Alttan aşağı yukarı 8 dereceyle bir su döndürerek biraz daha serinletmeye çalıştık. Tüm personellerimiz canla başla çalıştı. Onlara buradan yine teşekkür etmek istiyorum."

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Stadyum Müdürü Ali Yılmaz'ın açıklamaları

        -Stadyumdan detay ve genel görüntü

        -Loca hazırlıklarından görüntü

        -Çimleri koruyan fan sistemlerinden görüntü

        -Diğer genel ve detaylar

        DHA-Spor Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU

        2023-08-11 10:49:12

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