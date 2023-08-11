Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erciyes'te 2 bin 200 rakımda plaj voleybolu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes'te 2 bin 200 rakımda plaj voleybolu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olcay Düzgün Samed Aydın SUN / KAYSERİ,(DHA)Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde plaj voleybolu turnuvasının, Erciyes Dağı etabı başladı. 2 bin 200 metre yükseklikte ilk kez düzenlenen turnuvada, 4 farklı ülkeden 29 takım ve 58 sporcu mücadele ediyor.

        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ve 29 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvası başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile kentteki yerel yönetimler iş birliğiyle düzenlenen turnuva, yerli ve yabancı oyuncuların katılımıyla Erciyes Dağı'nda 2 bin 200 rakımda özel olarak hazırlanan alanda start aldı. 

        TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, "2 bin 200 metre yükseklikte dünyada ilk kez bir dağda plaj voleybolu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 58 sporcu katılıyor. Bu sporcular arasında sadece Türkiye'den değil, İran, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan sporcularımız var. Toplamda 29 takım var. 13 kadın, 16 erkek takımı bu organizasyon için başvuru yaptı. 3 gün boyunca organizasyon devam edecek. Bugün ilk günündeyiz. Grup maçları ile başladık. Çift eleme usulüne göre oynatıyoruz maçlarımızı. İlk tur maçları başladı. Yarın da çeyrek final maçları ile devam edeceğiz. Son gün de final maçları olacak" ifadelerini kullandı.

        "HARİKA BİR ATMOSFER OLUŞTURDUK"

        2 bin 220 metre yükseklikte bir ilke imza attıkları için çok memnun olduklarını söyleyen Değirmenci, "Harika bir kurgu var burada. Kalıcı bir tesis oluşturuldu. Yani burada, artık yüksek rakımda kamp merkezi oluşturulabilecek. Uluslararası takımlar mutlaka buraya kampa gelecektir. Biz de kendi milli takımlarımız için de aynı şeyi planlıyoruz. Kayseri'de harika bir atmosfer oluşturduk. Burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. O da bizim için ayrıca gurur verici" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Plaj voleybolu karşılaşmalarından görüntü

        -Seyircilerden görüntü

        -Karşılaşmayı yöneten hakemlerden görüntü

        TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci'nin açıklamaları

        -Diğer genel ve detay görüntüler

         DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN

        2023-08-11 14:00:37

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası başladı
        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası başladı
        Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başlad...
        Kablolu Wakeboard Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başlad...
        Kayserispor, Umut Bulut'un açtığı davayı kaybetti
        Kayserispor, Umut Bulut'un açtığı davayı kaybetti
        Kayserispor-Galatasaray maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi
        Kayserispor-Galatasaray maçının oynanacağı stadyum hazır hale getirildi
        KAYSERİ'DE TIR'IN DEVRİLDİĞİ KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI, YEĞENİ ÖLDÜ
        KAYSERİ'DE TIR'IN DEVRİLDİĞİ KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI, YEĞENİ ÖLDÜ
        Kayseri'de TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı, yeğeni öldü
        Kayseri'de TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı, yeğeni öldü