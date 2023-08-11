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        Galatasaray kafilesine Kayseri´de coşkulu karşılama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 19:34
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        Galatasaray kafilesine Kayseri´de coşkulu karşılama
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        İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - Süper Lig 2023-24 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'ye geldi.

        Yarın Kayserispor'da konuk olacak Galatasaray saat 18:20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanına geldi. Taraftarlar VIP kapısından çıkan sarı-kırmızılı futbolcuları tezahüratlar ve meşaleler ile karşıladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

        Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 21:45'de başlayacak.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        Galatasaraylı futbolcuların havalimanından çıkışı

        Detaylar

        DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

        2023-08-11 19:33:16

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