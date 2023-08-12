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        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 15:38
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        Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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        Furkan KAVUKLUSamed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Necip Yılmaz (75), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı Alparslan tramvay durağının yanında meydana geldi. Berat Yalçın (23) yönetimindeki 38 GM 716 plakalı hafif ticari araç, tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen Necip Yılmaz´a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Necip Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz´ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü Berat Yalçın'ı gözaltına aldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN

        2023-08-12 15:37:23

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