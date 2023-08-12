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        Kayserispor - Galatasaray: 0-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:56
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        Kayserispor - Galatasaray: 0-0
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        Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA) -

        SAHA: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

        KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Uzodimma (Dk.87 Kolovetsios), Arif Kocaman (Dk.65 Ramazan Civelek), Carole, Attamah, Kemen, Baran Ali Gezek (Dk.46 Ackah), Ali Karimi, Cardoso (Dk.82 Carlos Mane), Gökhan Sazdağı, Thiam

        GALATASARAY: Muslera, Boey, Dubois (Dk.55 Tasende), Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz (Dk.82 Halil Dervişoğlu), Oliveira (Dk.70 Kerem Demirbay), Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Dk.70 Zaha), Bakambu (Dk,55 Icardi)

        SARI KARTLAR: Baran Ali Gezek, Uzodimma (Kayserispor) Barış Alper Yılmaz, Boey (Galatasaray)

        Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray golsüz berabere kaldı.

        14'üncü dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Galatasaray savunmadan çıkmak isterken Kerem Aktürkoğlu'nun hatalı pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta çıktı.

        24'üncü dakikada Mertens, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topa sert vurdu meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazit kurtardı.

        30'uncu dakikada Kayserispor yarı alanına yerleşen Galatasaray'da Mertens'in topuk pasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan ağ ayağı ile yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden oyun alanının dışına çıktı.

        34'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde boş kalan Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit, son anda parmaklarının ucuyla çelmeyi başardı.

        37'nci dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak auta çıktı.

        44'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top az farkla auta gitti.

        45+3'üncü dakikada Oliveira'nın uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mertens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu kontrol edemeyince, meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.

        60'ıncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Bareş Alper Yılmaz'ın şutunda top kalenin yanından auta gitti.

        68'inci dakikada Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı ortada Thiam'ın kafa vuruşu auta gitti.

        69'uncu dakikada Oliveira'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Icardi'nin vuruşu kaleci Bilal'den döndü.

        78'inci dakikada Kemen'in sol kanattan verdiği pasta, ceza sahası dışında topla buluşan Ramazan Civelek'in yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

        89'uncu dakikada Ackah'ın orta alandan ceza sahasına gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Thiam'ın vuruşuna top auta gitti.

        DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Samed Aydın SUN

        2023-08-12 23:55:39

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