Erciyes'te 2 bin 650 metre yükseklikte meteor yağmuru

Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de gökyüzü tutkunları, meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yüksekliğinde izledi.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapıda düzenlenen etkinlikte, gökyüzü tutkunları bir araya geldi. Işık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri minderlere yatarak, Perseid meteor yağmurunu izledi. Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegen ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Muhteşem bir yaz akşamındayız. Gördüğünüz gibi montlarla duruyoruz. Çünkü Erciyes Hacılar Kapıda 2 bin 650 metre rakımdayız. Bugün burada binlerce Kayserili ve şehir dışından gelenler Perseid meteor yağmurunu izlemeye geldiler. Perseid meteor yağmurunu da artık geleneksel hale getirdik. Erciyes A.Ş.'miz ve bilim merkezimizle beraber burada her sene organizasyon yapıyoruz ve insanları davet ediyoruz. Her sene olduğu gibi bugün yine binlerce insan geldi sağ olsunlar. Hala gelmeye çalışıyorlar. Aşağıda araç kuyrukları oluştu. Her sene temmuz ayında Perseid yağmuru başlıyor ve 9-14 Ağustos arasında pik yapıyor. Bugün ayın 12'si ve pik yaptığı günlerden biri. Gökyüzü bugün çok güzel ve açık. Saatte 60 ila 100 adet meteor görebileceğiz" dedi.

'DANİELA MATA DA BUGÜN BİZİMLE BERABER'

Etkinlikte birçok faaliyetin gerçekleştiğini aktaran Elcuman, "Burada bilim merkezinden uzmanlarımız var. Onlar yalnız perseid yağmurunu anlatmıyorlar aynı zamanda astronomi ile ilgili bilgiler veriyorlar. Gençler çok heyecanlı ve çok meraklılar. Yalnızca Perseid yağmurunu değil takım yıldızlarını hatta gökyüzünden bazen geçen uluslararası uzay istasyonu ve çeşitli uyduları da gösteriyorlar. Çeşitli yarışmalar yapıyoruz. Onlara ödüller veriyoruz. Dünyanın en popüler astronomi dergilerinden biri olan Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata da bugün bizimle beraber. Geçen seneki faaliyetlerimizi görmüş. Amerika'da da bir arkadaşımız görüntüleri gösterince heyecanlanmışlar. Bunu kendi sayfalarına taşımak istemişler. Bugün burada o da gözlemde beraberiz. Sağ olsun oda ortamı çok beğendi. İnşallah burayı, Amerika'ya gittiği zaman o dergide yazacak" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU

2023-08-13 00:43:26