Kayserispor-Galatasaray maçının ardından

Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az. Oyunun genelinde hem iyi oynadılar hem de harika mücadele ettiler. Galatasaray çok iyi bir pres takımı. Biz zaten oyuncularımızla lig fikstürü çekildiğinden beri konuşuyoruz. Bizim için en tehlikeli an rakip bizim rakipten kendi sahamızda kazandığımız ilk top. Bu pası olumlu kullanıp, çok iyi çıkışlar yakalayacağımızı düşünüyorduk. O yüzden çok garanti oynayıp iyi çıkışlar da yakaladık. Saha zeminimizden hiç memnun değilim. Bugün çok daha iyi pas organizasyonlarıyla iyi geçişler yapabilirdik. Buna rağmen bence gerekli sayıda fırsatı yakaladık. Rakibimize çok fazla şans vermedik. Oyunun 55-60 dakikalık bölümünde Galatasaray'ı iyi püskürttük, iyi presler yaptık. Bugün çok fazla saha içinde sakatlanan oyuncumuz vardı. Çok fazla özveriyle mücadele ettiler. Oyuncularım bugün söylediğimiz her şeyi harfiyen yerine getirdiler. Taktiğe tamamen bağlı kaldılar. Biz zaten birlikte çalışmayı seven, eğlenen, yeri geldiğinde çok disiplinli çalışan, birbirine sahip çıkan, birbirine saygı duyan bir takımız. Bizim güzel hayallerimiz var. Bazı takımlar hakları olarak daha büyük hedefler amaçlamak için bizden çok daha iyi transferler yapabilirler ama, bizim güvendiğimiz şey grup dinamiği, birlik beraberlik, şehrimizin gücü, taraftarımızın bize vermiş olduğu destek. Batağın içinden bize bir ip uzatıldı, biz de o ipe sıkı tutunup yukarıya çıkıp, bataklıktan çıkıp temizleneceğiz. Temizleneceğiz ve daha güzel, daha problemsiz, sorunsuz bir Kayserispor olarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah devam etmek istiyoruz. İyi bir oyuncu grubumuz var. Ama 38 maçlık periyodu da taşıyabilecek oyuncu grubumuz yok. Bir an önce arzuladığımız, transferin açılma periyotunu halletmek istiyoruz. Gerçekten zor bir durum biliyoruz. 40-50'ye yakın dosya var. Çok zor bir durumdayız ama yönetimimiz ve şehrin büyükleri bunun için çok yoğun çalışıyor. İnşallah diğer oyuncular da alacaklarında ama biraz fedakarlık yaparlarsa biz bu transfer tahtasını açmak istiyoruz. Zor ama sonuna kadar da şansımızı denemek istiyoruz" dedi.

OKAN BURUK: ZOR BİR HAVA ŞARTI VARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sezonun ilk karşılaşmasına kazanarak başlamak istediklerini söyleyerek, "4 gün önce oynadığımız şampiyonlar ligi ön eleme maçı sonrası özellikle bu maçta, hem oynadığımız oyun, aldığımız skor sonrası buna yakın bir 11'le başladık. Oyunun genelinde tabii ki net pozisyonlara girsek oyun üstünlüğü büyük bir bölümde bizde olsa da rakibimize de verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimiz maçın sonuna kadar çok mücadele etti. Zor bir hava şartı vardı. Onun altını çizmek istiyorum özellikle. İki takım için de bütün futbolcular için bugün sıcaklık çok yüksekti. Bu zaman zaman oyunu engelledi. Zaten oyunun özellikle ikinci devre belki 8-10 kere oyun durmuştu. Çok fazla oyun durdu. Burada da hem sakatlıklar hem sıcak havanın etkisi oyuncuların üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Maçın geneline baktığımızda daha kaliteli işler yapabilirdik. Bizim kalitemizin altında zaman zaman hem top kayıpları yaptık ve özellikle rakip kaleye yakın yerlerde skora daha net bir şekilde gidebilecek aksiyonları alabilirdik. Özellikle çok fazla geç gelen oyuncumuz var. İlk defa bir arada oynayan oyuncularımız var. Ama, her şeye rağmen bugün kazanarak bitirmemiz gerekiyordu. Kazanamadığımız için üzgünüz. Salı günü önümüzde bir maç daha var. Orada inşallah turu geçerek, hafta sonunda oynayacağımız Trabzonspor maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz tabii ki hem Şampiyonlar Ligi'ne girmek hem ligdeki geçen seneki şampiyonluğu tekrar yaşamak. O yüzden bu oyunun daha üstüne koyacağız, koymamız gerekiyor. Galatasaray taraftarının beklentisi bizden de bu oyunun daha üstü ama dediğim gibi özellikle geçen senenin üstüne yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte oyunumuzu daha çok geliştireceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

2023-08-13 01:36:15