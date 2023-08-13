Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kaçan galibiyete üzülüyorum

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bugünkü beraberliğe sevinmiyorum, kaçan galibiyete üzülüyorum. Galip gelebilirdik. Takım iyi hazırlandı. Çağdaş hoca ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu. Çamlı, "Bugünkü beraberliğe sevinmiyorum, kaçan galibiyete üzülüyorum. Galip gelebilirdik. Takım iyi hazırlandı. Çağdaş hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Ali Karimi´nin küçük bir sakatlığı var, korkacak bir şey yok. Hoca riske etmemek adına son 10 dakikayı bir kişi eksik oynadık. Ben herkesi tebrik ediyorum. Çalışanlar dahil bütün kulüpteki emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Transfer tahtasının durumuyla ilgili herkes çok merak ediyor. Yürüttüğümüz süreç inanılmaz zor ve psikolojik bir harp yapıyoruz. Biriken bütün sorunların çözümü 1 haftada olmuyor. Yani 1 haftadır bir kulübe ulaşmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar Kayserispor'un sorunu olan 15 dosyasını kapattık. O kulüplere paralarını ödeyerek takımı yavaş yavaş tertemiz bir noktaya taşımak için çalışıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Dursun Özbek ile Ali Çamlı´nın stadyumdan çıkışı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı´nın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2023-08-13 01:38:51